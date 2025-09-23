За полгода траты бюджета на погашение госдолга превысили 1,5 трлн руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - За январь-июнь 2025-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,581 трлн рублей - это чуть меньше половины из запланированных трат наобязательств по итогам года (почти 3,2 трлн). Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета за первое полугодие. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. расходы по этой статье увеличились в 1,5 раза. Тогда они составили чуть более 1 трлн рублей, пишут "Известия"

Согласно подсчетам аудиторов, доля средств на обслуживание госдолга в общем объеме трат казны составила 7,4%. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 1,4 п.п.

Расходы на обслуживание госдолга уже достигают значительной суммы. Почти 1,6 трлн - это больше запланированных на этот год расходов на целый ряд нацпроектов, вместе взятых, - например, "Молодежь и дети" (почти 460 млрд), "Продолжительная и активная жизнь" (370 млрд), "Эффективная и конкурентная экономика" (чуть больше 200 млрд), "Эффективная транспортная система" (чуть больше 130 млрд), "Экологическое благополучие" (около 50 млрд), "Туризм и гостеприимство" (почти 45 млрд), "Кадры" (почти 18 млрд), следует из данных финплана. Всего же в этом году на обслуживание госдолга планируется направить почти вдвое больше.

По данным, за 6 месяцев подавляющая часть (1,513 трлн) была направлена на погашение внутренних обязательств - облигаций федерального займа (ОФЗ) и госгарантий. Остальные 67,7 млрд ($840 млн) пришлись на внешний

Внешний долг в начале июля был на уровне $54,3 млн, или 4,2 трлн рублей. Он уменьшается по сравнению с прошлым годом, но очень медленными темпами - на 7%, если считать в рублях.

В этом году верхний предел внутреннего долга составляет 30,6 трлн, а внешнего - $59,9 млрд, говорится в материалах СП. До этого потолка России еще далеко: на начало сентября общий объем внутренних заимствований составил 26,8 трлн, а внешних - $53,9 млрд.