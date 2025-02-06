.

В 4-м квартале 2024 г. чистая прибыль фармкомпании AstraZeneca Plc составила $1,5 млрд по сравнению с $959 млн за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в пресс-релизе компании, в октябре-декабре скорректированная прибыль в расчете на акцию повысилась до... Как говорится в пресс-релизе компании, в октябре-декабре скорректированная прибыль в расчете на акцию повысилась до... читать дальше

.

По итогам 4-го квартала 2024 г. чистый убыток сталелитейной компании ArcelorMittal составил $390 млн, или $0,51 на акцию, против убытка в $2,97 млрд, или $3,57 на акцию, в сопоставимом периоде предыдущего года. Без учета разовых факторов прибыль составила $0,52 на акцию против... читать дальше

.

февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-890 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9452% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,01%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,01%... читать дальше

.

Саудовская Аравия в марте резко повысит цены на нефть для покупателей из стран Азии и Европы. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - будет увеличена на $2,4 за баррель. Это максимальная динамика с августа 2022 года. В результате данный сорт... Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - будет увеличена на $2,4 за баррель. Это максимальная динамика с августа 2022 года. В результате данный сорт... читать дальше

.

Производство алюминия в Таджикистане в 2024 году составило 86 тыс. тонн, что на 24% выше показателя 2023 года, сообщил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир на пресс-конференции в Душанбе. В денежном выражении выпуск алюминия вырос на 47%.... В денежном выражении выпуск алюминия вырос на 47%.... читать дальше

.

Объем промпроизводства в Эстонии в 2024 году уменьшился на 4%, сообщил департамент статистики страны. В обрабатывающей промышленности снижение составило 4,4%. Объем производства в энергетике остался на уровне предыдущего года, а в горнодобывающей промышленности вырос на... В обрабатывающей промышленности снижение составило 4,4%. Объем производства в энергетике остался на уровне предыдущего года, а в горнодобывающей промышленности вырос на... читать дальше

.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 5 февраля на 33 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. До этого ЦБ не проводил расчеты по операциям с валютой 6 дней из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других... Это обычная ситуация для выходных дней в России и других... читать дальше

.

Датская Carlsberg Group в финансовом отчете за 2024 год раскрыла сумму денежного вознаграждения за продажу пивоваренной компании "Балтика" - оно составило 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн. Сделка по продаже российского бизнеса была закрыта в конце прошлого... Сделка по продаже российского бизнеса была закрыта в конце прошлого... читать дальше

.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 2%, по данным Trading... читать дальше

.

Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом полугодии 2025 финансового года сократила выручку на 6%. Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи в июле-декабре 2024 года составили 6,18 млрд евро против... Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи в июле-декабре 2024 года составили 6,18 млрд евро против... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 252,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман продали доли владения в Альфа-банке и "АльфаСтраховании", чтобы снять с себя санкции ЕС, пишет Financial Times. Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, Фридман и Авен в прошлом году продали доли в банке и страховщике своему... Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, Фридман и Авен в прошлом году продали доли в банке и страховщике своему... читать дальше

.

Японский автопроизводитель Nissan Motor ищет нового партнера на фоне подготовки к окончанию переговоров о формировании общего холдинга с Honda Motor, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В идеале новый партнер должен быть из американского сектора... В идеале новый партнер должен быть из американского сектора... читать дальше

.

Китайский юань активно дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль заметно растет на фоне умеренного укрепления нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,851 руб. (-14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,851 руб. (-14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...

.

В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы сохраняют оптимистичный настрой, подогретый накануне вечером данными Росстата о замедлении темпов инфляции в РФ, что сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ. Также рост рынка... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", сообщила в четверг пресс-служба главы государства. Другим указом Путин назначил Дмитрия Баканова... Другим указом Путин назначил Дмитрия Баканова...

.