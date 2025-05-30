В России впервые за 8 месяцев подорожала аренда жилья

30 мая. FINMARKET.RU - Ставки аренды жилья в российских мегаполисах, а также Московской и Ленинградской областях вновь начали расти, сообщили представители риэлторских агентств и специализированных сервисов.Так, по словам представителя "Циана", к примеру, однокомнатная квартира в мае обойдется потенциальному арендатору в 30800 руб. в месяц. Это на 1,3% больше, чем было в апреле. При этом темпы роста ставок ускоряются, утверждает собеседник "Ведомостей" : две недели назадподорожала на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, неделю назад - на 0,4%. Таким образом, на рынке происходит сезонная смена тренда, резюмирует он. Представитель "Циана" также напоминает, что рост ставок на российском рынке аренды жилья фиксируется впервые за 8 месяцев: с октября 2024 г. по апрель 2025 г. квартиры подешевели в среднем примерно на 7,5% (до 30 400 руб. в месяц). Об увеличении ставок аренды говорят и другие эксперты.

Сильнее всего аренда квартир в мае подорожала в Санкт-Петербурге: по данным "Циана", там съем однушки теперь обходится в 43200 руб. в месяц, а это на 8% больше, чем было в апреле. По словам руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, с марта там снижается объем предложения из-за начала туристического сезона, так как часть лотов весной традиционно переходит в сегмент посуточной аренды. Заметный рост аренды (более 4%), по информации "Циана", также продемонстрировали Пермь и Волгоград. Это связано с изначально более низким уровнем ставок в этих городах, объясняет Попов.

При этом в Москве средние ставки в мае продолжали снижаться. Помимо столицы наем в мае подешевел еще в пяти крупных городах, считают в "Циане". Относительно сезонного пика сентября 2024 г. ставки продолжают падать во всех мегаполисах страны.