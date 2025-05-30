В РФ в 2024 году количество госпрограмм с эффективностью в 100% выросло в 2 раза

30 мая. FINMARKET.RU - Правительство подвело итоги выполнения госпрограмм в 2024 году, пишет "Коммерсант" . По данным Минэкономики, средняя оценка эффективности всех 49 госпрограмм составила 95,3% - показатель вырос на 1 процентный пункт относительно результата 2023 года (94,3%).

Средний уровень достижения показателей госпрограмм составил почти 98% - чуть ниже прошлогоднего результата в 98,4%. Оценка же динамики прироста значений показателей заметно улучшилась, достигнув 90,3% (86,3%).

В 2024 году вдвое выросло количество госпрограмм с эффективностью в 100%. Теперь их четыре: "Юстиция", "Комплексное развитие сельских территорий", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" и "Строительство". По данным Минэкономики, высокоэффективными (оценка от 97,9% до 100%) признаны 15 госпрограмм, госпрограмм с низкой эффективностью в этом году нет.