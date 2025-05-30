Покупки в дружественных странах россияне смогут оплачивать единым QR-кодом

30 мая. FINMARKET.RU -смогут расплачиваться универсальным QR-кодом в дружественных странах.уже начала такие переговоры, пишут "Известия" . Первым разработку намерен внедрить Казахстан. Единыйс дружественными странами депутаты обсудили с ЦБ в преддверии первого чтения законопроекта о появлении такого инструмента в РФ.

Первое чтение законопроекта о внедрении с 1 июня 2026 года в России универсального QR-кода состоялось 22 мая. Во время обсуждения законопроекта в Госдуме зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что уже идут дискуссии "по возможности кооперации с международными, иностранными платежными системами, системами дружественных стран".

"Нам уже известно о том, что в Казахстане тоже приняли решение создать универсальный QR-код. Это позволит быстрее устранить финансовые вопросы как россиянам, так и гражданам республики, использовать именно эти технологии для оплаты товаров в разных государствах. В других странах тоже есть такого рода решения: действительно, это очень важное направление, которым мы занимаемся", - сказал Алексей Гузнов во время презентации законопроекта перед первым чтением в Госдуме.

Речь идет о внедрении универсального QR-кода в других государствах, что позволит россиянам легко расплачиваться за рубежом, пояснил "Известиям" источник, знакомый с деталями этого проекта. По его словам, в частности, о странах СНГ. В перспективе обсуждения могут коснуться более далеких направлений, включая, например, Турцию и Индию.

Как отметили в ЦБ, универсальный QR-код решает сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются покупатели, бизнес и банки.

"ЦБ предлагает сделать так, чтобы QR-код был один, универсальный, и человек не путался в их множестве, но мог при этом иметь большой выбор разных инструментов для оплаты с сохранением всех выгодных для себя бонусов и привилегий. Для торговых точек универсальность QR-кода тоже выгодна: кассиру не нужно спрашивать у покупателя или объяснять ему, какой код сканировать, - отметили в Центробанке. - Есть и другие преимущества для бизнеса: снижение издержек на доработку кассового программного обеспечения, отсутствие специального оборудования и многое другое".