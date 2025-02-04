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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2849 руб.
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04 февраля 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2849 руб.

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4 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,75 коп. и составил 13,2849 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,233 руб., максимальный - 13,337 руб. Была заключена 37991 сделка. Объем торгов составил 76638,05 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,267 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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