Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5066,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3516,13 млрд руб.

29 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 января составили по Российской Федерации 5066,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4873 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5787,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5559,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 января составили 3516,13 млрд руб. против 3518,3375 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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