Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5787,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3518,34 млрд руб.

28 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 января составили по Российской Федерации 5787,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5559,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5684,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5446,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 января составили 3518,34 млрд руб. против 3543,8566800000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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