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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 99,0978 руб., курс евро - в размере 103,6612 руб.
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24 января 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 99,0978 руб., курс евро - в размере 103,6612 руб.

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24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 99,0978 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,74 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 103,6612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,93 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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