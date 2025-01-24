ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 99,0978 руб., курс евро - в размере 103,6612 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 103,6612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,93 коп.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 99,0978 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,74 коп.

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Власти Москвы внесли ряд изменений в правила пользования метрополитеном, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки ещё безопаснее и... "Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки ещё безопаснее и... читать дальше

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Более четверти россиян (28%) в настоящее время готовы дать согласие на работу с так называемой "серой" зарплатой, тогда как в декабре 2020 года трудиться на таких условиях согласился бы почти каждый второй (44%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать налоговые условия для увлечения работодателями размеров корпоративного материнского капитала. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, правительству поручено обеспечить внесение изменений в законодательство,... Как говорится в сообщении на сайте Кремля, правительству поручено обеспечить внесение изменений в законодательство,... читать дальше

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Жалобы на проблемы в работе сервиса TikTok поступают от пользователей из РФ, а также наблюдаются у пользователей в других странах, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Роскомнадзора (РКН). Российские пользователи в субботу стали жаловаться на сервисах по отслеживанию... Российские пользователи в субботу стали жаловаться на сервисах по отслеживанию... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей, сообщил сайт Кремля. Согласно сообщению, правительству поручено обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих... Согласно сообщению, правительству поручено обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих... читать дальше

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Самыми популярными специальностями у выпускников московских вузов в прошлом году стали экономика и юриспруденция, а также инженерные и технические науки, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. "В 2024 году дипломы о высшем образовании в... "В 2024 году дипломы о высшем образовании в... читать дальше

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Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что откачка мазута из танков кормовой части севшего на мель у мыса Панагия танкера "Волгонефть-239" завершена досрочно. "Специалисты Морспасслужбы Минтранса России раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных... "Специалисты Морспасслужбы Минтранса России раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных... читать дальше

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Правительство РФ утвердило постановление, позволяющее предоставить госкорпорации "Ростех" субсидии на разработку конструкторской документации по эскизному и техническому проекту укороченной модификации самолета МС-21. Текст документа размещен на официальном интернет-портале... читать дальше

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Доходы бюджета Китая в 2024 году увеличились на 1,3% и составили 21,97 трлн юаней ($3,05 трлн), сообщило министерство финансов страны. При этом налоговые доходы сократились на 3,4%, в то время как другие - взлетели на 25,4%. Поступления в центральный бюджет в прошлом... Поступления в центральный бюджет в прошлом... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что налоги канадцев станут значительно меньше, если Канада присоединится к США и станет 51-м штатом. "Я бы очень хотел, чтобы Канада стала 51-м штатом. Канадцы, если бы это произошло, получили бы очень большое снижение налогов,... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 29 января снизится на 5,7%, до 4 тыс. 430,1 рубля с нынешней 4 тыс. 699,6 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень увеличится до 3 тыс. 407,8 рубля с 3 тыс. 101,9 2 рубля за тонну, на кукурузу - снизится до 4 тыс.... Пошлина на ячмень увеличится до 3 тыс. 407,8 рубля с 3 тыс. 101,9 2 рубля за тонну, на кукурузу - снизится до 4 тыс.... читать дальше

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"Северсталь" подтвердила озвученные в конце прошлого года оценки падения спроса на сталь в РФ в 2024 году - снижение составило 5,7%. "(...) спрос на сталь, к сожалению, замедляется. По итогам 2024 года мы видим снижение потребления стали примерно на 5,7%. В целом, около... "(...) спрос на сталь, к сожалению, замедляется. По итогам 2024 года мы видим снижение потребления стали примерно на 5,7%. В целом, около... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что для быстрого завершения кризиса на Украине требуется снижение ОПЕК цен на нефть. "Один способ быстро остановить все это: чтобы альянс ОПЕК перестал получать так много денег и опустил цены на нефть", - сказал он. В... В... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 98,2636 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 103,187 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 103,187 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55229,948 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 505,164 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,21 коп. и составил 13,5005 руб. Минимальный курс юаня составил 13,422 руб., максимальный - 13,6735 руб. Было заключено 64811 сделок. Объем торгов составил 109770,15... Минимальный курс юаня составил 13,422 руб., максимальный - 13,6735 руб. Было заключено 64811 сделок. Объем торгов составил 109770,15...

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