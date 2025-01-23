23 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|январь 2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 января
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 января
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|январь 2025
|20:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 января
Это автоматическое сообщение.
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23 января 2025 года 11:21
В 4-м квартале объем выданных автокредитов в России составил 387,3 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 44,9% (в 3-м квартале 2024 г. - 702,6 млрд руб.). Это самый низкий квартальный показатель объема выданных автокредитов за прошедший год, говорится в... читать дальше
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23 января 2025 года 11:13
Австралийская нефтегазовая компания Santos Ltd. в 2024 году сократила добычу углеводородов на 5% - до 87,1 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с 91,7 млн б.н.э. годом ранее, сообщается в отчетности.
Объем продаж также уменьшился на 5% и составил 91,7 млн... читать дальше
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23 января 2025 года 11:05
"Магнитогорский металлургический комбинат" в четвертом квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4 % по сравнению с третьим кварталом, до 2,369 млн тонн, говорится в сообщении ММК. Продажи товарной металлопродукции группы снизились на 4,7% к предыдущему кварталу, до... читать дальше
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23 января 2025 года 10:57
Экспорт виноградных вин из Грузии в 2024 году составил $274,7 млн, что на 6,6% больше, чем в 2023 году, сообщается в материалах Национальной службы статистики страны. Экспорт других алкогольных напитков увеличился на 54,6% - до $250,2 млн.
В структуре экспорта первое... читать дальше
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23 января 2025 года 10:49
В 4-м квартале 2024 г. американская Alaska Air Group получила чистую прибыль в размере $71 млн, или $0,55 в расчете на акцию, по сравнению с убытком $2 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, в... читать дальше
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23 января 2025 года 10:41
Фонд развития промышленности (ФРП) в 2024 году начал финансирование 283 новых проектов в промышленности, общая сумма льготных средств, предоставленных в прошлом году, составила более 104 млрд рублей, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на утвержденные наблюдательным советом... читать дальше
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23 января 2025 года 10:32
По итогам 4-го квартала 2024 г. чистая прибыль американской сталелитейной компании Steel Dynamics упала из-за снижения цен в 2 раза и составила $207,293 млн, или $1,36 в расчете на акцию, по сравнению с $424,27 млн, или $2,63 на акцию, за аналогичный период прошлого... читать дальше
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23 января 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 43,83 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2928,79 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 14,04 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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23 января 2025 года 10:24
Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о сохранении основной ставки на уровне 13,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Принятое решение направлено на возвращение показателей базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой траектории снижения, а... читать дальше
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23 января 2025 года 10:16
Число договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в Москве в декабре оказалось на 18,3% ниже, чем в том же месяце годом ранее, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.
"В декабре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 15 тыс. 413... читать дальше
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23 января 2025 года 10:08
Китайский юань немного подрастает в самом наале на Московской бирже, рубль корректируется вниз после четырех сессий роста подряд в рамках подготовки экспортеров к налоговому периоду января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет... читать дальше
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23 января 2025 года 10:06
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 января по данным на начало операционного дня выросло до 335,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 января 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,77/103,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи...
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23 января 2025 года 10:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов на 1,5% на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы), а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ... читать дальше
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23 января 2025 года 09:57
Американская алюминиевая компания Alcoa завершила четвертый квартал с чистой прибылью, при этом ее выручка превзошла ожидания аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $202 млн, или $0,76 в расчете на акцию, по... читать дальше
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23 января 2025 года 09:51
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 января составили по Российской Федерации 5458,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5233,6 млрд руб.
На... читать дальше
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