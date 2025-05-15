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15 мая 2025 года 08:18
Автокредиты дешевеют, но только на новые автомобили
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Артем Геодакян/ТАСС
15 мая. FINMARKET.RU - В апреле ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых, минимума за полтора года, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Уверенное снижение происходит пятый месяц подряд, за это время ставка снизилась на 4,4 процентного пункта (п. п.). При этом ставки по кредитам в сегменте автомобилей с пробегом ставка держатся в районе 28% годовых по итогам апреля (за три месяца снижение лишь на 1,2 п. п.). Одна из причин — субсидирование со стороны государства и зарубежных автопроизводителей. Однако эксперты не ожидают значительного снижения ставок до конца года, в основном из-за неудовлетворенного спроса.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, автокредиты, ставки
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