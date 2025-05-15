Автокредиты дешевеют, но только на новые автомобили

15 мая. FINMARKET.RU - В апреле ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых, минимума за полтора года, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Уверенное снижение происходит пятый месяц подряд, за это время ставка снизилась на 4,4 процентного пункта (п. п.).

При этомпо кредитам в сегменте автомобилей с пробегом ставка держатся в районе 28% годовых по итогам апреля (за три месяца снижение лишь на 1,2 п. п.).

Одна из причин — субсидирование со стороны государства и зарубежных автопроизводителей. Однако эксперты не ожидают значительного снижения ставок до конца года, в основном из-за неудовлетворенного спроса.