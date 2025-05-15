Просроченные лекарства предлагают сдавать в аптеки

15 мая. FINMARKET.RU - Ежегодно в России продается примерно пять млрд упаковок лекарств. Эксперты посчитали: если хотя бы 5% не употребят по назначению и просто выбросят, на полигоны будет попадать 250 миллионов упаковок. Не случайно экологи бьют тревогу: в почве, грунтовых водах и водоемах сегодня повсеместно находят следы антибиотиков, гормонов, психотропных и прочих отнюдь не нейтральных веществ, пишет "Российская газета". Негодныенужно утилизировать, и логичнее всего разрешить собирать их у населения аптекам. С такой инициативой выступили представители фармацевтического сообщества на форуме "Человек и лекарство".

"Аптечные сети готовы участвовать в проектах по экологической безопасности путем создания удобных механизмов сбора и утилизации просроченных медикаментов. Мы предлагаем разработать федеральный стандарт утилизации, организовать пилотные проекты по сбору препаратов и, конечно, взять на себя проведение информационной кампании для повышения осведомленности населения", - рассказала "РГ" - Неделе исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Первый в России подобный "пилот" был организован в Красноярском крае. Пункты по приему негодных медикаментов открыла крупнейшая в регионе государственная аптечная сеть. "Лекарства с истекшим сроком годности - это опасные отходы, их нельзя выбрасывать в мусорное ведро или спускать в канализацию. Попадая на полигоны, фармацевтические компоненты просачиваются в почву, грунтовые воды и возвращаются к нам через водопровод. Исследования показали: питьевая вода в разных уголках мира загрязнена антибиотиками, антидепрессантами, гормональными препаратами", - рассказала на экологическом форуме куратор проекта Ольга Саенко.

Важно, что проект расширяется: пункты по сбору испорченных лекарств организованы не только в Красноярске, к программе подключились аптеки сети соседних республик - Тывы и Хакасии, а также Норильска и Дудинки.

"Благодаря программе собрано и утилизировано уже 12,5 тонны лекарств, что позволило предотвратить их неконтролируемое попадание в окружающую среду", - отметила Елена Неволина.