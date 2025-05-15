15 мая. FINMARKET.RU - Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год вырос почти в 2 раза. Такой инструмент позволяет девелоперам на фоне дорогих кредитов привлекать более дешевое финансирование.

Общий объем активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в сегменте жилой недвижимости за 15 месяцев (за 2024 год и первый квартал 2025 года) вырос на 85% до 442 тыс. кв. м, пишут "Ведомости", ссылающиеся на исследование консалтинговой компании IBC Real Estate.

По расчетам аналитиков, 76% вложений ЗПИФов в жилье приходятся на Москву.

Резкое увеличение инвестиций со стороны таких фондов отмечают и другие эксперты. Интерес фондов к жилой недвижимости руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян связывает с устойчивым спросом на жилье в крупных городах. По его мнению, такой инструмент дает возможность не только сохранить капитал, но и получить стабильный доход от аренды и роста капитализации квартир. Для многих россиян квартиры являются более понятным продуктом, чем, к примеру, склад или помещение стрит-ритейла, поясняет эксперт. Поэтому, считает Казарян, уровень доверия к таким вложениям у частных инвесторов гораздо выше.