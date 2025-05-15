.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
15 мая 2025 года 09:00
Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год вырос почти в 2 раза
|0
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
15 мая. FINMARKET.RU - Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год вырос почти в 2 раза. Такой инструмент позволяет девелоперам на фоне дорогих кредитов привлекать более дешевое финансирование. Общий объем активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в сегменте жилой недвижимости за 15 месяцев (за 2024 год и первый квартал 2025 года) вырос на 85% до 442 тыс. кв. м, пишут "Ведомости", ссылающиеся на исследование консалтинговой компании IBC Real Estate. По расчетам аналитиков, 76% вложений ЗПИФов в жилье приходятся на Москву. Резкое увеличение инвестиций со стороны таких фондов отмечают и другие эксперты. Интерес фондов к жилой недвижимости руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян связывает с устойчивым спросом на жилье в крупных городах. По его мнению, такой инструмент дает возможность не только сохранить капитал, но и получить стабильный доход от аренды и роста капитализации квартир. Для многих россиян квартиры являются более понятным продуктом, чем, к примеру, склад или помещение стрит-ритейла, поясняет эксперт. Поэтому, считает Казарян, уровень доверия к таким вложениям у частных инвесторов гораздо выше.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ЗПИФ, недвижимость, сделки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.