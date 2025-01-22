Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5443,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3616,29 млрд руб.

22 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 января составили по Российской Федерации 5443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5235,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5405 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5189,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 января составили 3616,29 млрд руб. против 3622,18977 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.