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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5443,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3616,29 млрд руб.
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22 января 2025 года 09:42
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5443,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3616,29 млрд руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 января составили по Российской Федерации 5443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5235,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5405 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5189,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 января составили 3616,29 млрд руб. против 3622,18977 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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