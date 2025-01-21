Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,702 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5695 руб., максимальный - 13,83 руб. Было заключено 12710 сделок. Объем торгов составил 27324,97 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,61 руб. за юань.

21 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,36 коп. и составил 13,702 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,77 коп. и составил 13,703 руб. Минимальный курс юаня составил 13,576 руб., максимальный - 13,8385 руб. Было заключено 59475 сделок. Объем торгов составил 96246,25... Минимальный курс юаня составил 13,576 руб., максимальный - 13,8385 руб. Было заключено 59475 сделок. Объем торгов составил 96246,25...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,4%, завершил вторник в ебольшом плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,18% и составил 2934,71пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,18% и составил 2934,71пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,21% - до 925,16 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,21% - до 925,16 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Оттава оставляет за собой право дать симметричный ответ, если администрация президента США Дональда Трампа введет 25-процентные пошлины на ввозимые из Канады товары, заявил во вторник на пресс-конференции канадский премьер Джастин Трюдо. "Я поддерживаю принцип "доллар... "Я поддерживаю принцип "доллар... читать дальше

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Цены на нефть вечером немного замедлили снижение, но по-прежнему теряют более 1% на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о его энергетической и экономической политике, а также укрепления американского доллара. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на... Мартовские фьючерсы на сорт Brent на... читать дальше

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Доходность американских государственных облигаций опускается во вторник благодаря тому, что президент США Дональд Трамп не стал сразу после вступления в должность вводить пошлины на весь импорт. Доходность 10-летних US Treasuries понизилось в ходе торгов на 5,7... Доходность 10-летних US Treasuries понизилось в ходе торгов на 5,7... читать дальше

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Госдума РФ во вторник приняла в первом чтении законопроект, дающий право владельцам подземных гаражей использовать расположенные над ними земельные участки, сообщает пресс-служба Росреестра. "Законопроект необходим в целях защиты прав собственников подземных гаражей.... "Законопроект необходим в целях защиты прав собственников подземных гаражей.... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысилось на 0,6% и составило 43747,17 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, выступают акции Caterpillar, Boeing Co. и... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысилось на 0,6% и составило 43747,17 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, выступают акции Caterpillar, Boeing Co. и... читать дальше

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Азербайджан в январе-ноябре 2024 года импортировал 193,5 тыс. тонн автомобильного бензина марки Аи-92, что в 3 раза превысило показатель аналогичного периода 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. Согласно статданным, стоимость импортированного за... Согласно статданным, стоимость импортированного за... читать дальше

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Регулирующие органы американского штата Иллинойса прекратили деятельность чикагского Pulaski Savings Bank, который стал первым банком, закрытым в стране с начала 2025 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC). Депозиты этого банка по... Депозиты этого банка по... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,36 коп. и составил 13,702 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5695 руб., максимальный - 13,83 руб. Было заключено 12710 сделок. Объем торгов составил 27324,97... Минимальный курс юаня составил 13,5695 руб., максимальный - 13,83 руб. Было заключено 12710 сделок. Объем торгов составил 27324,97...

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Французский автопроизводитель Renault открыл в Китае свой первый научно-исследовательский центр по разработке электромобилей, сообщил главный исполнительный директор компании Лука де Мео в интервью агентству "Синьхуа". Advanced China Development Center (ACDC) расположен... Advanced China Development Center (ACDC) расположен... читать дальше

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Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в 4-м квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 76% в годовом выражении и нарастила выручку на 20%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Как... Как... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8699,2 (-201,28) руб./грамм; на серебро - 97,2 (-3,21) руб./грамм; на платину - 3036,06 (-48,56) руб./грамм; на палладий - 3013,57 (-107,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 99,9282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 202,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 103,2856 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 176,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2024 году составило $53,8 млрд, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $50,1 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте... читать дальше

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