Внешний долг РФ сократился до минимума за 18 лет

13 мая. FINMARKET.RU - Внешние заимствования РФ к 1 января 2025 года снизились до $290 млрд, следует из статистики Банка России, пишут "Известия" . Речь обо всех обязательствах (как государства, так и компаний) перед иностранными игроками: странами, юрлицами, международными организациями и институтами. За последний квартал 2024 г. показатель снизился почти на 10% (на $19 млрд).

Как следует из статистики ЦБ, такой размер внешнего долга - минимальный за 18 лет. На 1 октября 2006 года он составлял $269 млрд. После чего, по данным регулятора, достиг пикового значения 1 июля 2014 г., составив $732 млрд рублей. Затем последовало его постепенное сокращение.

Сейчас внешний долг состоит из заимствований органов госуправления ($19 млрд), ЦБ и банков ($95,5 млрд), а также прочих секторов экономики (главным образом компаний, которые обращаются к зарубежным кредиторам, - $175,5 млрд).

Причина сокращения внешнего долга в том, что страна гасит прошлые обязательства, а в условиях внешних ограничений новые не берет, пояснили эксперты. Это повышает суверенитет РФ, но отрезает страну от более дешевых займов в условиях, когда ставка ЦБ высока и выпускать ОФЗ дорого.

В России один из самых низких уровней внешнего госдолга среди стран G20. В частности, внешний долг США вырос до $27 трлн в 2024 году - это почти 100% ВВП (экономика Штатов составила $29 трлн). У Японии этот показатель в прошлом году и вовсе превысил ВВП, составив $8,9 трлн.