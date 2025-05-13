За год прирост запасов нефти в России сократился на 9%, газа - на 6%

13 мая. FINMARKET.RU - В 2024 годузапасов нефти, включая газовый конденсат, по категориям AB1C1 (разведанные запасы) в России составил 516 млн т, что на 9% меньше показателя предыдущего года. Это следует из материалов Роснедр по итогам работы за прошлый, пишут "Ведомости"

Производство нефти в прошлом году, по данным ведомства, также составило 516 млн т, т. е. прирост запасов оказался на уровне добычи.

Из данных Роснедр следует, что ниже показатели восполнения запасов в последний раз были в 2000-х гг. В позапрошлом году прирост запасов составил 566 млн т, говорится в материалах ведомства.

Прирост запасов газа в 2024 г. снизился на 6% к показателю предыдущего года, составив 723 млрд куб. м. Это минимальный показатель с 2018 г. Добыча газа (с учетом потерь) в прошлом году, по данным Роснедр, составила 684 млрд куб. м.

В материалах ведомства отмечается, что в 2024 г. в России было открыто 39 месторождений нефти и газа - на 4 меньше, чем в предыдущем году. Из них лишь два относятся к крупным. В апреле 2024 г. Роснедра сообщали, что в последние годы 80-90% открываемых нефтегазовых месторождений относятся к мелким и очень мелким.

Представитель Минприроды уточнил "Ведомостям", что прирост запасов нефти по сумме всех категорий (АВ1С1 + В2С2) в 2024 г. составил 803 млн т, газа - 1,19 трлн куб. м. К категориям B2 и C2 относят оцененные, но не разведанныеполезных ископаемых.

Объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) в нефтегазовой сфере 2024 г. увеличился примерно на 7% до 355 млрд руб., следует из материалов ведомства. В том числе компании-недропользователи вложили в геологоразведку 344 млрд руб., что на 7,5% больше, чем годом ранее. Финансирование ГРР за счет средств федерального бюджета составило порядка 11 млрд руб.

В этом году финансирование ГРР за счет средств бюджета запланировано в объеме 10,3 млрд руб., сообщил представитель пресс-службы МПР. Финансирование за счет средств недропользователей ожидается "на уровне прошлого года". Прирост запасов нефти и газа в 2025 г. ожидается в объеме не менее уровней добычи, отметили в министерстве.

Прирост запасов нефти и газа в России неизменно превышает уровень добычи этих полезных ископаемых. Согласно подготовленному Минэкономразвития и опубликованному в апреле этого года прогнозу социально-экономического развития России, добыча нефти в 2025 г. должна составить 516 млн т, газа - 695,4 млрд куб. м.