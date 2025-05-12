ЦБ РФ: перегрев в экономике пока остается значительным, пик перегрева пройден в 4-м квартале

12 мая. FINMARKET.RU - В 1-м квартале т.г. рост ВВП РФ составил, по расчетам, 2,0% в годовом выражении после роста на 4,5% в 4-м квартале 2024 года, соответствующая оценка содержится в опубликованном в понедельник комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (опубликован 25 апреля).

Во 2-м квартале 2025 года регулятор ожидает рост на 1,9% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0,0-1,0% в 4-м квартале 2025 года.

В опубликованном одновременно в среду резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ отмечает, что пик перегрева экономики РФ пройден в 4-м квартале 2024 года.

"Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в 4-м квартале 2024 года, и в 1-м квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал снижаться. Об этом свидетельствуют уменьшение текущего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса и признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда. Кроме того, такой вывод можно сделать из оценок разрыва выпуска с учетом обновленных данных по ВВП за 2024 год, оперативных данных и данных опросов, полученных в 1-м квартале 2025 года. В то же времяв экономике пока остается значительным. Однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее" - говорится в резюме.

"Рост ВВП в 4-м квартале оказался существенно выше оценки Банка России в февральском прогнозе, составив 4,5% (по данным Росстата) к соответствующему периоду предыдущего года (ЦБ оценивал рост на 3,3%). Таким образом, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста в конце 2024 года было более значительным, чем предполагалось ранее. По оценке Банка России, учитывающей оперативные данные за январь-март, темп роста ВВП в 1-м квартале снизился до 2,0% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Замедление экономической активности продолжится и во 2-м квартале 2025 года, что приведет к сокращению положительного разрыва выпуска. Темп роста ВВП замедлится до 1,0 - 2,0% в 2025 году (после 4,3% в 2024 году) и до 0,5 - 1,5% в 2026 году", - отмечается в комментарии к прогнозу.

"Доля инвестиций в ВВП сохранится на высоком уровне, достигнутом в 2023-2024 годах. Вклад потребительского спроса в динамику ВВП в 2026-2027 годах будет расти по мере снижения процентных ставок и возвращения экономики к траектории сбалансированного роста. В базовом сценарии ожидается, что российскаяв 2027 году выйдет на потенциальные темпы роста в 1,5-2,5%", - говорится в документе.

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 1-м квартале 2025 года на уровне 1,7% в годовом выражении. При этом с исключением календарного фактора (в 1-м квартале 2024 года было на одни день больше из-за високосного года) министерство оценило рост ВВП в 1-м квартале на уровне 2,3%.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - министерство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.