Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5316,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3469,97 млрд руб.

20 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 января составили по Российской Федерации 5316,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5080,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5095,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4879,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 января составили 3469,97 млрд руб. против 3549,93304 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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