ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 102,4137 руб., евро - 104,8609 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп.

18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.

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В настоящее время в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) осуществляется более 300 проектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Число проектов комплексного развития территорий за прошлый год увеличилось в 1,6 раза. Сейчас в Москве на разных стадиях... читать дальше

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в середине января составила 31,7 тыс. руб., двухкомнатных - 44,7 тыс. руб. За месяц значения сократились на 1% и... читать дальше

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Роскомнадзор (РКН) не фиксирует каких-либо изменений в работе TikTok при использовании сервиса в России, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства. "При использовании приложения ТikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются", -... читать дальше

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С 40 до 60% от среднего заработка предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком. Помимо этого, предложено довести размер минимального пособия по уходу за ребенком до регионального прожиточного минимума. Законопроект об этом подготовлен и внесён в Госдуму группой депутатов... читать дальше

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Британская компания BP, технический оператор разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, с 18 января возобновил добычу с платформы Shah Deniz Alpha, говорится в сообщении пресс-службы компании BP-Azerbaijan. "С вечера 18 января возобновилась добычу с платформы... "С вечера 18 января возобновилась добычу с платформы... читать дальше

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В 2024 году наибольшую долю среди машин на платформе, которые ранее использовались в такси, заняли автомобили российских и южнокорейских производителей: им достались первые три места рейтинга, свидетельствуют данные Авито Авто. По данным Автотеки (сервиса... По данным Автотеки (сервиса... читать дальше

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Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны сроком на шесть месяцев для стабилизации цен на внутреннем рынке, мера не распространяется на страны ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства. По ее данным, в 2024 году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза ввиду... По ее данным, в 2024 году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза ввиду... читать дальше

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Инвесторы, которые возведут жилую и коммерческую недвижимость в семи округах столицы, определены в прошлом году по результатам открытых конкурсов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, в общей... читать дальше

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У Лондона нет планов по запрету соцсети TikTok, сообщили вчера в британском правительстве. "Эта тема - для США, у нас нет планов о введении запрета на TikTok в Великобритании", - приводит агентство ЭФЭ комментарий представителя Даунинг-стрит. Это заявление прозвучало на... Это заявление прозвучало на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с...

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о внесении в 2025 году добровольного взноса России в размере до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в субботу на... читать дальше

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Завершено возведение двух домов по программе реновации в районах Хорошёво-Мнёвники и Щукино на северо-западе столицы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. о его словам, общая площадь новостроек составляет почти 58 тыс. кв. м. Здания... читать дальше

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Страны Евразийского экономического союза завершили необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном процедуры, сообщили в субботу госагентству БелТА в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на члена Коллегии (министра) по... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 3%, в 2026 году - на 2,4%. "Рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорился до 4,1% (1,1% в 2023 году - ИФ) на фоне более медленного снижения добычи нефти в стране и... "Рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорился до 4,1% (1,1% в 2023 году - ИФ) на фоне более медленного снижения добычи нефти в стране и... читать дальше

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Свыше 6 млрд рублей будет направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства. Из общей суммы более 3,2 млрд рублей поступит в Донецкую Народную Республику, более 2 млрд рублей – в... Из общей суммы более 3,2 млрд рублей поступит в Донецкую Народную Республику, более 2 млрд рублей – в... читать дальше

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Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2024 году снизилось в денежном выражении на 10% по сравнению с показателем 2023 года - до 4,741 млрд манатов ($2,8 млрд по текущему курсу), сообщили "Интерфаксу" в Госкомстате страны. Снижение зафиксировано в выпуске... Снижение зафиксировано в выпуске... читать дальше

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