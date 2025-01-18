.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 102,4137 руб., евро - 104,8609 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
МВФ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 г. на 0,1 п.п., оценка по миру также в плюсе благодаря США
Международный валютный фонд незначительно повысил прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 1,4% с 1,3%, а также оценку за 2024 г - с 3,6% до 3,8%. Такие цифры содержатся в январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Global Growth:...
 
ВБ подтвердил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,6%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,1%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы". Таким образом, ВБ подтвердил озвученные в октябре прогнозы. В 2024 году,...
 
За три года почти 40% россиян сменили профессию
Начиная с 2022 года 38% россиян освоили новую специальность, следует из подсчетов hh.ru на основе анализа 3,4 млн резюме, пишут "Известия". Это намного больше, чем ранее: согласно предыдущему исследованию, проведенному шесть лет назад, в период с...
 
18 января 2025 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 102,4137 руб., евро - 104,8609 руб.

 0  
18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 января 2025 года 17:54
В Москве по программе комплексного развития территорий реализуется более 300 проектов
В настоящее время в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) осуществляется более 300 проектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Число проектов комплексного развития территорий за прошлый год увеличилось в 1,6 раза. Сейчас в Москве на разных стадиях...    читать дальше
.
19 января 2025 года 17:09
Средняя стоимость аренды "однушек" в крупнейших городах РФ в январе - 32 тыс. руб., "двушек" - около 45 тыс.
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в середине января составила 31,7 тыс. руб., двухкомнатных - 44,7 тыс. руб. За месяц значения сократились на 1% и...    читать дальше
.
19 января 2025 года 16:28
Роскомнадзор не фиксирует каких-либо изменений в работе TikTok
Роскомнадзор (РКН) не фиксирует каких-либо изменений в работе TikTok при использовании сервиса в России, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства. "При использовании приложения ТikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются", -...    читать дальше
.
19 января 2025 года 15:47
Пособие по уходу за ребенком предлагают увеличить до 1,5 лет
С 40 до 60% от среднего заработка предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком. Помимо этого, предложено довести размер минимального пособия по уходу за ребенком до регионального прожиточного минимума. Законопроект об этом подготовлен и внесён в Госдуму группой депутатов...    читать дальше
.
19 января 2025 года 14:15
BP возобновила добычу с платформы Shah Deniz Alpha
Британская компания BP, технический оператор разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, с 18 января возобновил добычу с платформы Shah Deniz Alpha, говорится в сообщении пресс-службы компании BP-Azerbaijan.

"С вечера 18 января возобновилась добычу с платформы...    читать дальше
.
19 января 2025 года 13:04
Доля автомобилей Lada в такси в 2024 году выросла на 30,6%
В 2024 году наибольшую долю среди машин на платформе, которые ранее использовались в такси, заняли автомобили российских и южнокорейских производителей: им достались первые три места рейтинга, свидетельствуют данные Авито Авто.

По данным Автотеки (сервиса...    читать дальше
.
19 января 2025 года 11:29
Казахстан на полгода ограничил экспорт картофеля, мера не распространяется на страны ЕАЭС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны сроком на шесть месяцев для стабилизации цен на внутреннем рынке, мера не распространяется на страны ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, в 2024 году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза ввиду...    читать дальше
.
19 января 2025 года 10:34
На открытых конкурсах определены инвесторы для реализации 14 градостроительных проектов в Москве
Инвесторы, которые возведут жилую и коммерческую недвижимость в семи округах столицы, определены в прошлом году по результатам открытых конкурсов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, в общей...    читать дальше
.
19 января 2025 года 09:46
Власти Великобритании не собираются запрещать TikTok
У Лондона нет планов по запрету соцсети TikTok, сообщили вчера в британском правительстве. "Эта тема - для США, у нас нет планов о введении запрета на TikTok в Великобритании", - приводит агентство ЭФЭ комментарий представителя Даунинг-стрит.

Это заявление прозвучало на...    читать дальше
.
19 января 2025 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 102,4137 руб., евро - 104,8609 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с...
.
18 января 2025 года 18:02
В фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ Россия внесет добровольный взнос в размере до 250 млн руб.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о внесении в 2025 году добровольного взноса России в размере до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в субботу на...    читать дальше
.
18 января 2025 года 16:58
На северо-западе Москвы возвели две новостройки по реновации
Завершено возведение двух домов по программе реновации в районах Хорошёво-Мнёвники и Щукино на северо-западе столицы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. о его словам, общая площадь новостроек составляет почти 58 тыс. кв. м. Здания...    читать дальше
.
18 января 2025 года 15:49
Страны ЕАЭС завершили необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном процедуры
Страны Евразийского экономического союза завершили необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном процедуры, сообщили в субботу госагентству БелТА в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на члена Коллегии (министра) по...    читать дальше
.
18 января 2025 года 14:56
Fitch прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на 3%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 3%, в 2026 году - на 2,4%.

"Рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорился до 4,1% (1,1% в 2023 году - ИФ) на фоне более медленного снижения добычи нефти в стране и...    читать дальше
.
18 января 2025 года 14:05
Правительство РФ направит 6 млрд руб. на пенсионное обеспечение жителей новых регионов
Свыше 6 млрд рублей будет направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства.

Из общей суммы более 3,2 млрд рублей поступит в Донецкую Народную Республику, более 2 млрд рублей – в...    читать дальше
.
18 января 2025 года 13:28
Выпуск нефтепродуктов в Азербайджане в 2024 году сократился на 10%
Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2024 году снизилось в денежном выражении на 10% по сравнению с показателем 2023 года - до 4,741 млрд манатов ($2,8 млрд по текущему курсу), сообщили "Интерфаксу" в Госкомстате страны.

Снижение зафиксировано в выпуске...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.