16 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|декабрь 2024
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|ноябрь 2024
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|декабрь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 января
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|январь 2025
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|декабрь 2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 декабря по 04 января
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|ноябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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16 января 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 63 пункта (2,216%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2905,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2929,16 (+3,03%) пункта, минимальное... читать дальше
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16 января 2025 года 16:12
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"Поддержку получит совместное российско-вьетнамское предприятие по сборке техники российской марки... читать дальше
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16 января 2025 года 16:03
Международные резервы России на 10 января составили $607,7 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 3 января международные резервы равнялись $609,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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16 января 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,78/105,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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16 января 2025 года 15:56
Международный аэропорт Волгограда (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2024 году увеличил пассажиропоток на 7,1% по сравнению с показателем 2023 года - до 1,68 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.
Тем самым был обновлен рекорд... читать дальше
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16 января 2025 года 15:47
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"Сегодня у нас есть хорошие возможности для кооперации также в сфере тяжелого машиностроения,... читать дальше
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16 января 2025 года 15:38
Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, нарастил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем в два раза (в октябре-декабре составила $6,7 млрд по сравнению с $3,1 млрд за аналогичный период предыдущего года), говорится в пресс-релизе... читать дальше
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16 января 2025 года 15:30
В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 января 2025 года 15:30
В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 18,66 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 января 2025 года 15:30
В пятницу, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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16 января 2025 года 15:29
Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в ноябре составила 4,9% по итогам четвертого месяца подряд, говорится в сообщении ОЭСР.
Показатель держится вблизи 5% на протяжении более 2,5 года.
В 19 странах безработица в ноябре... читать дальше
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16 января 2025 года 15:20
Британская энергетическая компания BP Plc намерена сократить штат сотрудников на 5%, или примерно на 4,7 тыс. человек.
Кроме того, BP откажется от услуг порядка 3 тыс. подрядчиков, пишет CNBC со ссылкой на сообщение компании.
В конце прошлого года глава... читать дальше
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16 января 2025 года 15:12
Сборы российских страховщиков по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) за 9 месяцев 2024 года увеличились на 39,2% к уровню за 9 месяцев 2023 года и составили 245,2 млрд рублей, согласно данным Банка России.
Как отмечает регулятор в "Обзоре ключевых... читать дальше
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16 января 2025 года 15:04
Акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance и производителя компьютерных компонентов Intel Corp. стали лидерами падения среди компонентов американского фондового индекса S&P 500 в прошлом году.
Они подешевели более чем на 64% и 60% соответственно, сообщает... читать дальше
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16 января 2025 года 14:56
Власти США внесли ведущий китайский ИИ-стартап Zhipu и ряд аффилированных с ним структур в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности и подпадающих под торговые ограничения, пишет Financial Times.
Ограничения предполагают фактический запрет на... читать дальше
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16 января 2025 года 14:48
Международный аэропорт Сочи (входит в группу "Аэродинамика") по итогам 2024 года обслужил 13,726 млн пассажиров, что на 1,3% меньше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэродинамики".
"Пассажиропоток на внутренних направлениях демонстрирует... читать дальше
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