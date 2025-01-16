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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 января 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Германии декабрь 2024
10:00 Промышленное производство в Великобритании ноябрь 2024
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США декабрь 2024
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 января
16:30 Индекс деловой активности Филадельфии январь 2025
16:30 Объемы розничных продаж в США декабрь 2024
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 29 декабря по 04 января
18:00 Товарные запасы на складах США ноябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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"Поддержку получит совместное российско-вьетнамское предприятие по сборке техники российской марки...    читать дальше
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По состоянию на 3 января международные резервы равнялись $609,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд.

Международные резервы представляют собой...    читать дальше
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16 января 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 100,78/105,13 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,78/105,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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16 января 2025 года 15:56
Пассажиропоток аэропорта Волгограда вырос в 2024 г. на 7%, обновив рекорд, аэропорта Астрахани вырос на 9%
Международный аэропорт Волгограда (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2024 году увеличил пассажиропоток на 7,1% по сравнению с показателем 2023 года - до 1,68 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

Тем самым был обновлен рекорд...    читать дальше
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16 января 2025 года 15:47
Россия и Вьетнам изучают возможности сотрудничества в железнодорожной сфере
Россия и Вьетнам изучают возможности сотрудничества в железнодорожной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам визита российской делегации во Вьетнам.

"Сегодня у нас есть хорошие возможности для кооперации также в сфере тяжелого машиностроения,...    читать дальше
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16 января 2025 года 15:38
Bank of America увеличил квартальную чистую прибыль более чем в 2 раза
Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, нарастил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем в два раза (в октябре-декабре составила $6,7 млрд по сравнению с $3,1 млрд за аналогичный период предыдущего года), говорится в пресс-релизе...    читать дальше
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16 января 2025 года 15:30
В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн
В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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16 января 2025 года 15:30
В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 18,66 млрд руб.
В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 18,66 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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16 января 2025 года 15:30
В пятницу, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,99 млрд руб.
В пятницу, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,99 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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16 января 2025 года 15:29
Безработица в ОЭСР в ноябре осталась на уровне 4,9%
Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в ноябре составила 4,9% по итогам четвертого месяца подряд, говорится в сообщении ОЭСР.

Показатель держится вблизи 5% на протяжении более 2,5 года.

В 19 странах безработица в ноябре...    читать дальше
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16 января 2025 года 15:20
BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков
Британская энергетическая компания BP Plc намерена сократить штат сотрудников на 5%, или примерно на 4,7 тыс. человек.

Кроме того, BP откажется от услуг порядка 3 тыс. подрядчиков, пишет CNBC со ссылкой на сообщение компании.

В конце прошлого года глава...    читать дальше
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16 января 2025 года 15:12
Сборы страховщиков РФ по ДМС выросли в январе-сентябре на 39,2%, выплаты - на 12,2% - ЦБ
Сборы российских страховщиков по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) за 9 месяцев 2024 года увеличились на 39,2% к уровню за 9 месяцев 2023 года и составили 245,2 млрд рублей, согласно данным Банка России.

Как отмечает регулятор в "Обзоре ключевых...    читать дальше
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16 января 2025 года 15:04
Лидерами падения в индексе S&P 500 в 2024 году стали акции Walgreens и Intel
Акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance и производителя компьютерных компонентов Intel Corp. стали лидерами падения среди компонентов американского фондового индекса S&P 500 в прошлом году.

Они подешевели более чем на 64% и 60% соответственно, сообщает...    читать дальше
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16 января 2025 года 14:56
Ведущий китайский ИИ-стартап ограничен в доступе к американским технологиям
Власти США внесли ведущий китайский ИИ-стартап Zhipu и ряд аффилированных с ним структур в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности и подпадающих под торговые ограничения, пишет Financial Times.

Ограничения предполагают фактический запрет на...    читать дальше
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16 января 2025 года 14:48
Аэропорт Сочи в прошлом году снизил пассажиропоток на 1,3%
Международный аэропорт Сочи (входит в группу "Аэродинамика") по итогам 2024 года обслужил 13,726 млн пассажиров, что на 1,3% меньше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэродинамики".

"Пассажиропоток на внутренних направлениях демонстрирует...    читать дальше
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