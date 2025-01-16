.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 63 пункта (2,216%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2905,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2929,16 (+3,03%) пункта, минимальное... читать дальше

.

Правительство РФ окажет поддержку предприятию по сборке техники группы "ГАЗ" во Вьетнаме, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. "Поддержку получит совместное российско-вьетнамское предприятие по сборке техники российской марки... "Поддержку получит совместное российско-вьетнамское предприятие по сборке техники российской марки... читать дальше

.

Международные резервы России на 10 января составили $607,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 3 января международные резервы равнялись $609,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд. По состоянию на 3 января международные резервы равнялись $609,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,78/105,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

.

Международный аэропорт Волгограда (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2024 году увеличил пассажиропоток на 7,1% по сравнению с показателем 2023 года - до 1,68 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия. Тем самым был обновлен рекорд... Тем самым был обновлен рекорд... читать дальше

.

Россия и Вьетнам изучают возможности сотрудничества в железнодорожной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам визита российской делегации во Вьетнам. "Сегодня у нас есть хорошие возможности для кооперации также в сфере тяжелого машиностроения,... "Сегодня у нас есть хорошие возможности для кооперации также в сфере тяжелого машиностроения,... читать дальше

.

Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, нарастил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем в два раза (в октябре-декабре составила $6,7 млрд по сравнению с $3,1 млрд за аналогичный период предыдущего года), говорится в пресс-релизе... читать дальше

.

В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 18,66 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В пятницу, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,99 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в ноябре составила 4,9% по итогам четвертого месяца подряд, говорится в сообщении ОЭСР. Показатель держится вблизи 5% на протяжении более 2,5 года. Показатель держится вблизи 5% на протяжении более 2,5 года. В 19 странах безработица в ноябре... В 19 странах безработица в ноябре... читать дальше

.

Британская энергетическая компания BP Plc намерена сократить штат сотрудников на 5%, или примерно на 4,7 тыс. человек. Кроме того, BP откажется от услуг порядка 3 тыс. подрядчиков, пишет CNBC со ссылкой на сообщение компании. Кроме того, BP откажется от услуг порядка 3 тыс. подрядчиков, пишет CNBC со ссылкой на сообщение компании. В конце прошлого года глава... В конце прошлого года глава... читать дальше

.

Сборы российских страховщиков по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) за 9 месяцев 2024 года увеличились на 39,2% к уровню за 9 месяцев 2023 года и составили 245,2 млрд рублей, согласно данным Банка России. Как отмечает регулятор в "Обзоре ключевых... Как отмечает регулятор в "Обзоре ключевых... читать дальше

.

Акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance и производителя компьютерных компонентов Intel Corp. стали лидерами падения среди компонентов американского фондового индекса S&P 500 в прошлом году. Они подешевели более чем на 64% и 60% соответственно, сообщает... Они подешевели более чем на 64% и 60% соответственно, сообщает... читать дальше

.

Власти США внесли ведущий китайский ИИ-стартап Zhipu и ряд аффилированных с ним структур в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности и подпадающих под торговые ограничения, пишет Financial Times. Ограничения предполагают фактический запрет на... Ограничения предполагают фактический запрет на... читать дальше

.

Международный аэропорт Сочи (входит в группу "Аэродинамика") по итогам 2024 года обслужил 13,726 млн пассажиров, что на 1,3% меньше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэродинамики". "Пассажиропоток на внутренних направлениях демонстрирует... "Пассажиропоток на внутренних направлениях демонстрирует... читать дальше

.