Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,9225 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,8755 руб., максимальный - 13,998 руб. Было заключено 40179 сделок. Объем торгов составил 70887,03 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,902 руб. за юань.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,41 коп. и составил 13,9225 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53338,667 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,759 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,41 коп. и составил 13,9225 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8755 руб., максимальный - 13,998 руб. Было заключено 40179 сделок. Объем торгов составил 70887,03... Минимальный курс юаня составил 13,8755 руб., максимальный - 13,998 руб. Было заключено 40179 сделок. Объем торгов составил 70887,03...

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Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует,... Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует,... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги снижением по индексу МосБиржи в ожидании объявления 16-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС и публикации данных по инфляции в России, от которых будет зависеть решение ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.... читать дальше

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Доля платежей в валютах недружественных государств при оплате импорта РФ в ноябре 2024 года снизилась до 17,8% с 20,5% в октябре, обновив абсолютный минимум (прежний был в сентябре - 18,4%), следует из предварительных данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых... читать дальше

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CSPC, совместное предприятие китайской CNOOC и британской Shell, приняло окончательное инвестиционное решение относительно двух проектов в городе Хуэйчжоу южно-китайской провинции Гуандун с общим объемом инвестиций почти 60 млрд юаней ($8,35 млрд). Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1962 тыс. баррелей - до 412,68 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5852 тыс. баррелей и составили 243,566 млн... читать дальше

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Американский авиастроительный концерн Boeing Co. в 2024 году сократил поставки примерно на треть - до 348 коммерческих самолетов по сравнению с 528 годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Основная часть поставок - 265 лайнеров - пришлась на семейство 737. В четвертом... В четвертом... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и первые в этом сезоне отчеты крупных эмитентов. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9 относительно того же месяца прошлого года,... Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9 относительно того же месяца прошлого года,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,85 коп. и составил 13,9174 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8705 руб., максимальный - 14 руб. Было заключено 15117 сделок. Объем торгов составил 38713,84 млн... Минимальный курс юаня составил 13,8705 руб., максимальный - 14 руб. Было заключено 15117 сделок. Объем торгов составил 38713,84 млн...

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ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8815,36 (-62,35) руб./грамм; на серебро - 98,28 (-1,09) руб./грамм; на платину - 3133,47 (-65,76) руб./грамм; на палладий - 3113,64 (+14,17) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 102,8078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 106,0971 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, завершил четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью, выручка выросла на 12,3%. Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,856 млрд, или $1,34 в расчете на акцию, по сравнению с чистым... читать дальше

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РФ и Вьетнам могут значительно расширить сотрудничество в сфере переработки рыбы, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Рассчитываем на усиление сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских... "Рассчитываем на усиление сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской... Средний прогноз аналитиков для декабрьской... читать дальше

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