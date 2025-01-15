Запасы нефти в США упали за период с 3 января по 10 января на 1962 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5852 тыс. баррелей

15 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 1962 тыс. баррелей - до 412,68 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5852 тыс. баррелей и составили 243,566 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3077 тыс. баррелей, достигнув 132,015 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 850 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1340 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53338,667 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,759 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,41 коп. и составил 13,9225 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8755 руб., максимальный - 13,998 руб. Было заключено 40179 сделок. Объем торгов составил 70887,03... Минимальный курс юаня составил 13,8755 руб., максимальный - 13,998 руб. Было заключено 40179 сделок. Объем торгов составил 70887,03...

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Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует,... Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует,... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги снижением по индексу МосБиржи в ожидании объявления 16-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС и публикации данных по инфляции в России, от которых будет зависеть решение ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.... читать дальше

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Доля платежей в валютах недружественных государств при оплате импорта РФ в ноябре 2024 года снизилась до 17,8% с 20,5% в октябре, обновив абсолютный минимум (прежний был в сентябре - 18,4%), следует из предварительных данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых... читать дальше

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CSPC, совместное предприятие китайской CNOOC и британской Shell, приняло окончательное инвестиционное решение относительно двух проектов в городе Хуэйчжоу южно-китайской провинции Гуандун с общим объемом инвестиций почти 60 млрд юаней ($8,35 млрд). Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1962 тыс. баррелей - до 412,68 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5852 тыс. баррелей и составили 243,566 млн... читать дальше

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Американский авиастроительный концерн Boeing Co. в 2024 году сократил поставки примерно на треть - до 348 коммерческих самолетов по сравнению с 528 годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Основная часть поставок - 265 лайнеров - пришлась на семейство 737. В четвертом... В четвертом... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и первые в этом сезоне отчеты крупных эмитентов. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9 относительно того же месяца прошлого года,... Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9 относительно того же месяца прошлого года,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,85 коп. и составил 13,9174 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8705 руб., максимальный - 14 руб. Было заключено 15117 сделок. Объем торгов составил 38713,84 млн... Минимальный курс юаня составил 13,8705 руб., максимальный - 14 руб. Было заключено 15117 сделок. Объем торгов составил 38713,84 млн...

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ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8815,36 (-62,35) руб./грамм; на серебро - 98,28 (-1,09) руб./грамм; на платину - 3133,47 (-65,76) руб./грамм; на палладий - 3113,64 (+14,17) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 102,8078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 106,0971 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, завершил четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью, выручка выросла на 12,3%. Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,856 млрд, или $1,34 в расчете на акцию, по сравнению с чистым... читать дальше

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РФ и Вьетнам могут значительно расширить сотрудничество в сфере переработки рыбы, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Рассчитываем на усиление сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских... "Рассчитываем на усиление сотрудничества с вьетнамскими переработчиками по итогам российско-вьетнамских... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской... Средний прогноз аналитиков для декабрьской... читать дальше

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