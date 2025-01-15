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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 16 января в размере 106,0971 руб.
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15 января 2025 года 17:47
ЦБ РФ установил курс евро с 16 января в размере 106,0971 руб.
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15 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 106,0971 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,22 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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