Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3012,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5888,92 млрд руб.

14 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 января составили по Российской Федерации 3012,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2825,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3531,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3325,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 января составили 5888,92 млрд руб. против 4776,69456 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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