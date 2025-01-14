14 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|декабрь 2024
|22:00
|Бюджет США
|декабрь 2024
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14 января 2025 года 16:27
Сборы российских страховщиков по договорам обязательного страхования владельцев опасных объектов (ОСОПО) увеличились на 23,7% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с 9 месяцами 2023 года и составили почти 2,25 млрд рублей, согласно данным Банка России.
Выплаты по ОСОПО за... читать дальше
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14 января 2025 года 16:19
Доля пшеницы в экспорте зерновых культур традиционно составляет 80%, но в этом году она может быть больше, считает замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов.
"Традиционно 80% экспорта - это пшеница. Может, чуть больше в 2025 году будет за счет того, что в... читать дальше
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14 января 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,59 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2868,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2881,27 (+0,53%) пункта,... читать дальше
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14 января 2025 года 16:11
Конфигурация сделки между АО "Трансмашхолдинг", ГК "Росатом" и группой компаний "Дело" может появиться в течение полугода, сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.
"Формально мне нечего сказать, потому что никаких формальных договоренностей на сегодняшний день нет,... читать дальше
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14 января 2025 года 16:04
Международные резервы России на 3 января составили $609,5 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 27 декабря международные резервы равнялись $611,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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14 января 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,48/106,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи...
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14 января 2025 года 15:57
Стоимость жилой недвижимости в государствах еврозоны в третьем квартале 2024 года увеличилась на 2,6% относительно аналогичного периода годом ранее, по данным статистического управления Европейского союза (Eurostat).
В странах ЕС показатель вырос на... читать дальше
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14 января 2025 года 15:55
Министерство финансов России 15 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22... читать дальше
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14 января 2025 года 15:50
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) вновь пообещал содействовать экономическому росту в 2025 году.
Представители ЦБ в ходе брифинга во вторник сообщили, что регулятор будет поддерживать экономику за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований... читать дальше
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14 января 2025 года 15:42
Доходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла исторического максимума на фоне ожиданий повышения ставок Банком Японии.
В ходе торгов во вторник показатель повысился на 3 базисных пункта, до 2,755%. Это самый высокий уровень с момента первого размещения... читать дальше
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14 января 2025 года 15:35
Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG сообщил о падении продаж на 12% в 2024 году, что соответствует его ноябрьскому прогнозу.
Всего за прошлый год было продано 460,409 тыс. грузовиков и автобусов против 526,053 тыс. годом ранее, сообщается на... читать дальше
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14 января 2025 года 15:30
В среду, 15 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 38,28 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 января 2025 года 15:30
В среду, 15 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 40,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 января 2025 года 15:30
В среду, 15 января, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $679 тыс..
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 января 2025 года 15:30
В среду, 15 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 января 2025 года 15:11
Государство в 2025 г. просубсидирует закупку "Российскими железными дорогами" (РЖД) продукции предприятий "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.
В начале января первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил журналистам, что власти... читать дальше
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