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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,8176 руб.
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13 января 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,8176 руб.
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13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,99 коп. и составил 13,8176 руб. Минимальный курс юаня составил 13,7175 руб., максимальный - 13,8455 руб. Было заключено 11149 сделок. Объем торгов составил 27148,58 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,805 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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