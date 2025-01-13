.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 101,9146 руб., евро - 105,0464 руб.
.
13 января 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 101,9146 руб., евро - 105,0464 руб.
|0
13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 101,9146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,65 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 105,0464 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,29 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 января 2025 года 16:53
Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал 2,9-процентное снижение продаж в четвертом квартале, в частности, из-за приостановки поставок после выявления проблем в тормозной системе, а также слабого спроса в Китае. В минувшем квартале было... читать дальше
.13 января 2025 года 16:44
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-872 на 12 млрд 657,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.13 января 2025 года 16:34
РФ в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь 2024 года) отгрузила на экспорт 34 млн 257 тыс. тонн основных зерновых и зернобобовых культур, что на 5,4% меньше, чем в первой половине предыдущего сезона (36 млн 209 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского... читать дальше
.13 января 2025 года 16:25
Великобритания намерена создать специальные зоны для строительства центров обработки данных (ЦОД) и изучить возможность использования на этих объектах малых ядерных реакторов в рамках правительственного плана по стимулированию развития технологий и экосистемы искусственного... читать дальше
.13 января 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,36 пункта (1,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2854,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2882,3 (+2,04%) пункта,... читать дальше
.13 января 2025 года 16:11
Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в РФ выросли в 2024 г. почти на 6% по сравнению с 2023 годом, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. "Достигнуты рекордные показатели по объему перевозок контейнеров, которые составили 7,9 млн ДФЭ (TEU) - это... читать дальше
.13 января 2025 года 16:04
Доходность американских государственных облигаций продолжает подниматься за счет сильных данных по рынку труда США. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 1,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,78%. Это максимальная отметка с октября 2023 года.... читать дальше
.13 января 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 99,86/105,74 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,86/105,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 64 коп., Cредний курс продажи...
.13 января 2025 года 15:56
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром" и облигаций компании на уровне AAA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Газпром" обусловлен очень высокой оценкой... читать дальше
.13 января 2025 года 15:43
Сбербанк обсуждает с профильными ведомствами изменение условий льготных программ кредитования агропромышленного комплекса (АПК) из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, пока продолжает выдавать кредиты по рыночным ставкам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше
.13 января 2025 года 15:30
Во вторник, 14 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,12 млн
Во вторник, 14 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,12 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.13 января 2025 года 15:30
Во вторник, 14 января, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.13 января 2025 года 15:30
Во вторник, 14 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,85 млрд руб.
Во вторник, 14 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,85 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.13 января 2025 года 15:25
Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в этом году нужно найти "золотую середину" в денежно-кредитной политике (ДКП) и избегать как чрезмерной агрессивности, так и чрезмерной осторожности, заявил в интервью австрийской газете Der Standard главный экономист ЕЦБ Филип... читать дальше
.13 января 2025 года 15:17
Подъем цен на нефть продолжается днем в понедельник. Цены на нефть растут на новости о введении в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли. "Эти санкции в теории могут устранить излишек топлива, ожидающийся на этот год, -... читать дальше
.13 января 2025 года 15:04
Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк создали дочернюю компанию для развития платежных решений и сервисов, в том числе оплаты по QR-коду. ООО "Финтех-платформа" зарегистрирована на прошлой неделе, следует из данных ЕГРЮЛ. Ее уставный капитал - 1 млн рублей. Основным владельцем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.