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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 января
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10 января 2025 года 17:44

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 января

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10 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8763,67 (+16,79) руб./грамм; на серебро - 99,23 (+0,11) руб./грамм; на платину - 3125,9 (-18,13) руб./грамм; на палладий - 3017,77 (-27,6) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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