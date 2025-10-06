ФАС спорит с бизнесом о конкуренции в сфере интеллектуальной собственности

6 октября. FINMARKET.RU - Бизнес опасается проектируемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, которые лишат правообладателей иммунитета от обвинений в монополизации рынков в сфере интеллектуальной собственности, следует из письма четырех главных деловых ассоциацийс аргументами против принятия законопроекта вице-премьеру Александру Новаку, сообщает "Коммерсантъ".

Речь о поправках к закону о защите конкуренции, нужду в которых регулятор обосновывает рядом случаев неоправданного завышения цен разработчиков ПО на свою продукцию после ухода из РФ в 2022 году иностранных компаний. Инициатива нацелена на возвращениевозможности бороться с монополизацией IT-рынка. Ключевое же возражение бизнеса состоит в том, что для такого контроля достаточно изменить лишь отраслевые нормативные акты. Руководство ФАС, со своей стороны, уверяет, что применять проектируемые ограничения будут точечно и только с декларируемой целью.