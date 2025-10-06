Регионы смогут учреждать ипотечные МФО для расширения доступности жилья

6 октября. FINMARKET.RU - С 22 октября на финансовом рынке начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), сообщил ЦБ. Они создаются в соответствии с законом, подписанным президентом в июле, для реализации государственных программ по расширению доступности жилья в регионах, пишут "Ведомости".

Выдавать кредиты на покупку жилья смогут только МКК, созданные регионами: 100% акций организации должно принадлежать субъекту Федерации. В одном регионе может быть не более одной ипотечной МКК. Банк России будет осуществлять надзор за ними и вести перечень таких компаний.

По новому закону ипотечные МКК смогут выдавать льготные кредиты, в том числе в рамках региональных государственных программ. Материнский капитал и ипотечные выплаты для семей в размере 450 000 руб. можно будет направить на полное или частичное погашение ипотеки, выданной такими микрокредитными организациями.

Для адаптации новых участников рынка Банк России ввел мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита (ПСК). Мораторий будет действовать до 31 марта 2026 г. включительно. Стандартно для микрофинансовых организаций (МФО) действует ограничение ПСК в 292% годовых или в размере среднерыночного значения, увеличенного на треть.

Через МККсмогут реализовывать свои программы по расширению доступности жилья с учетом региональной специфики, которая не в полной мере учтена в федеральных программах, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Субсидирование таких программ будет ложиться не на федеральный, а на местные бюджеты. В результате такие программы помогут более адресно решать наиболее насущные потребности конкретных регионов, например привлекать или удерживать специалистов в профильных для региона отраслях, говорит Грицкевич. А поскольку ипотечные МКК будут находиться под надзором Банка России, каких-либо особенных рисков для этих кредитных организаций эксперт не видит.