Банки "партизанят" в "App Store"

6 октября. FINMARKET.RU -все активнее осваивают "партизанскую" тактику вывода своих приложений в App Store, маскируя их в том числе подсо сторонними названиями или вовсе под онлайн-игры. Несмотря на то что продержаться им там удается не больше суток, за это время их успевают скачать несколько миллионов клиентов. Участники рынка объясняют любовь банков к клиентам на iOS тем, что это наиболее состоятельная часть их аудитории: на проданные в этом году iPhone в России по штукам приходится 8% рынка, а по деньгам - 27%, пишет "Коммерсантъ".

По словам независимого эксперта Максима Митусова, выставлять "партизанские" приложения в App Store чисто экономически более чем целесообразно, даже на короткое время. "Операция по добавлению нового приложения стоит несколько тысяч долларов, и в случае если его установит 10 тыс. пользователей, это будет более чем рентабельно, поскольку вариант с установкой через офис намного дороже", - отметил он. "В целом оплата со смартфона через токенизированные решения, вероятнее всего, уже приблизилась к плато, рискну предположить, что большая часть людей, желавших вернуться к этой технологии, это сделала", - сказал Митусов.