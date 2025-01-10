10 января 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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10 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.01 по 19.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.01.2025
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|декабрь 2024
|14.01.2025
|22:00
|Бюджет США
|декабрь 2024
|15.01.2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|декабрь 2024
|15.01.2025
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|декабрь 2024
|15.01.2025
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|ноябрь 2024
|15.01.2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|декабрь 2024
|15.01.2025
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|январь 2025
|15.01.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 января
|16.01.2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|декабрь 2024
|16.01.2025
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|ноябрь 2024
|16.01.2025
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|декабрь 2024
|16.01.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 января
|16.01.2025
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|январь 2025
|16.01.2025
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|декабрь 2024
|16.01.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 декабря по 04 января
|16.01.2025
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|ноябрь 2024
|17.01.2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|декабрь 2024
|17.01.2025
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|ноябрь 2024
|17.01.2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|декабрь 2024
|17.01.2025
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|декабрь 2024
|17.01.2025
|17:15
|Промышленное производство в США
|декабрь 2024
|19.01.2025
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|ноябрь 2024
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