Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

10 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.01 по 19.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Донецкая и Луганская народные республики будут получать субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности. Постановление об этом подписано, сообщается на сайте правительства. Речь идёт о разработке проектной... Речь идёт о разработке проектной... читать дальше

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КНР и Великобритания сегодня после шестилетнего перерыва вновь приступили к переговорам на высоком уровне по финансово-экономическим отношениям, сообщает Associated Press (AP). В Пекин прибыла глава британского Минфина Рейчел Ривз в сопровождении делегации из... В Пекин прибыла глава британского Минфина Рейчел Ривз в сопровождении делегации из... читать дальше

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За последние пять лет 57 зданий и технических сооружений получила от Москвы столичная система здравоохранения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, общая площадь этих объектов составила около 730... читать дальше

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Минсельхоз США в январском обзоре, опубликованном в пятницу, снизил на 1 млн тонн, до 46 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). В декабре прогноз также был снижен на 1 млн тонн - с 48 млн тонн. Прогноз экспорта ближайшего... читать дальше

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Число туристов, посетивших в 2024 году Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник, выросло по сравнению с прошлым годом и превысило 3,4 млн человек, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. "В прошлом году заповедник и нацпарк посетили суммарно более 3,4 миллиона человек -... читать дальше

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Правительство Канады готовит список пошлин, которые страна может ввести в ответ на 25-процентные пошлины, обещанные избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. "Мы должны показать американскому народу и окружению... "Мы должны показать американскому народу и окружению... читать дальше

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США требуют полного вывода российского капитала и интересов из сербской компании NIS в течение 45 дней. "Что требуют от нас? Полного вывода российских интересов из компании NIS. Они (США) заявили о возможности консультаций с... "Что требуют от нас? Полного вывода российских интересов из компании NIS. Они (США) заявили о возможности консультаций с... читать дальше

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Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и ряд других топ-менеджеров госкорпорации внесены в SDN List, говорится в опубликованном в пятницу релизе Минфина США. Помимо Лихачева в сообщении перечислены его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин, а также три... Помимо Лихачева в сообщении перечислены его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин, а также три... читать дальше

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США ввели санкции против ООО "Восток Ойл" и его оператора "РН-Ванкор". Согласно сообщению министерства финансов США, санкции также касаются ООО "Тагульское". Флагманский проект "Роснефти" - "Восток Ойл" - предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре.... Флагманский проект "Роснефти" - "Восток Ойл" - предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре.... читать дальше

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Запасы пшеницы в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 декабря 2024 года, составляли 18,667 млн тонн, что на четверть меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года (24,762 млн тонн), сообщил Росстат в пятницу. Всего к началу декабря сельхозорганизации имели 27,229 млн тонн... читать дальше

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Минфин США в пятницу объявил о санкциях в отношении 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа, сообщается в пресс-релизе OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США,... читать дальше

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Минфин США включил в санкционный список зарегистрированную в ОАЭ компанию Black Pearl Energy Trading LLC (Black Pearl), которая, по информации ведомства, с 2023 года была крупным трейдером российской нефти, продавая ее в том числе и с нарушением "ценового потолка" в $60 за... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 101,9146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,65 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 105,0464 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 105,0464 руб. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52591,520 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 196,104 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,60 коп. и составил 13,6797 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5935 руб., максимальный - 13,7345 руб. Было заключено 48087 сделок. Объем торгов составил 66451,28... Минимальный курс юаня составил 13,5935 руб., максимальный - 13,7345 руб. Было заключено 48087 сделок. Объем торгов составил 66451,28...

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на сигналах о вероятной встрече глав США и России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поддержку рынку оказала дорожающая нефть. При этом инвесторы в целом нейтрально отреагировали на новый пакет антироссийских... читать дальше

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