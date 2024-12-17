Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,9609 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,86 руб., максимальный - 14,064 руб. Было заключено 13272 сделки. Объем торгов составил 33144,19 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,0485 руб. за юань.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,09 коп. и составил 13,9609 руб.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,98 коп. и составил 13,9815 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8455 руб., максимальный - 14,07 руб. Была заключена 74181 сделка. Объем торгов составил 99215,76... Минимальный курс юаня составил 13,8455 руб., максимальный - 14,07 руб. Была заключена 74181 сделка. Объем торгов составил 99215,76...

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных внешних сигналов, санкционных новостей и ожиданий решения по ставке ЦБ РФ. Индекс МосБиржи обновил новый минимум с марта 2023 года, упав в район 2370 пунктов. В Азии во вторник преобладала негативная динамика... В Азии во вторник преобладала негативная динамика... читать дальше

.

Аудиторская компания KPMG International в 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличила выручку на 5,4% - до $38,4 млрд, сообщается в отчетности. Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 5,1%. Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 5,1%. Доход в сфере аудиторских услуг... Доход в сфере аудиторских услуг... читать дальше

.

Индонезия предоставит налоговые льготы иностранным компаниям, планирующим производить в стране электромобили, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита. В начале следующего года они получат освобождение от импортных пошлин, а ставка налога с... В начале следующего года они получат освобождение от импортных пошлин, а ставка налога с... читать дальше

.

Рост цен на рыбные консервы, о котором предупредили торговлю некоторые производители, связан с удорожанием сырья и других затрат. Но предлагаемые производителями уровни роста не всегда полностью отражаются в ценах на полке, считает председатель Рыбного союза Александр... читать дальше

.

Минфин РФ прогнозирует, что объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам текущего года превысит 200 млрд рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Средства, которые участвуют в программе, сейчас порядка 170 млрд рублей. До конца... "Средства, которые участвуют в программе, сейчас порядка 170 млрд рублей. До конца... читать дальше

.

Уровень расчетов и платежей участников внешнеэкономической деятельности, а также товарооборот РФ с другими странами в 2024 году не снизился по сравнению с прошлым годом даже с учетом введенных санкций, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам стратегической сессии по... читать дальше

.

Рынок тяжелых грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2025 году в РФ может упасть почти на четверть из-за снижения экономической активности в автоперевозках и строительном секторе, ожидают в ПАО "КАМАЗ". "Рынок (тяжелых грузовиков - ИФ) в 2025 году будет плохой.... "Рынок (тяжелых грузовиков - ИФ) в 2025 году будет плохой.... читать дальше

.

Министерства обсуждают вариант создания российской криптобиржи в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), которая будет работать с квалифицированными инвесторами, заявил зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,09 коп. и составил 13,9609 руб. Минимальный курс юаня составил 13,86 руб., максимальный - 14,064 руб. Было заключено 13272 сделки. Объем торгов составил 33144,19... Минимальный курс юаня составил 13,86 руб., максимальный - 14,064 руб. Было заключено 13272 сделки. Объем торгов составил 33144,19...

.

ЦБ РФ с 18 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8789,27 (-8,76) руб./грамм; на серебро - 101,51 (-0,18) руб./грамм; на платину - 3112,77 (+45,59) руб./грамм; на палладий - 3162,44 (-30,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник. Dow Jones Industrial Average к 17:37 мск понизился на 0,41% и составил 43537,1 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:37 мск понизился на 0,41% и составил 43537,1 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,48% - до 6044,81 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,48% - до 6044,81 пункта. Nasdaq... Nasdaq... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 108,3444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

В СНГ доля использования национальных валют во взаимных расчетах превысила 85%, сообщил постпред России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов во вторник в Минске. "В торгово-экономической сфере, несмотря на различные пакеты санкций в отношении России и... "В торгово-экономической сфере, несмотря на различные пакеты санкций в отношении России и... читать дальше

.

Объем промышленного производства в США в ноябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%, по данным Trading... Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%, по данным Trading... читать дальше

.