Компании рекордно увеличили наем внештатников

1 ноября. FINMARKET.RU - Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс. - по совместительству, 1,6 млн - по договорам ГПХ, следует из данных Росстата.

Согласно статистике, число штатных работников и совместителей за 8 месяцев практически не изменилось. Однако занятость по гражданско-правовым договорам резко набрала обороты - объем таких контрактов вырос почти в 1,5 раза относительно 2024 г., когда этот сегмент, наоборот, сократился на 2%.

Прирост почти в 1,5 раза стал максимальным за весь период наблюдений, показали расчеты "Известий" . За последние 20 лет численность работников по ГПХ удвоилась, в 2 раза выросла и их доля в общей занятости - почти до 5%.

По данным Росстата, больше всего занятых по ГПХ в этом году приходилось на торговлю, финансовую сферу, здравоохранение и образование.

Одна из причин роста числа работников, оформленных по договорам ГПХ, связана с выводом из тени ранее неофициально занятых, объяснили "Известиям" во ВНИИ труда. За 9 месяцев 2024 года было легализовано около 500 тыс. человек, а за тот же период 2025-го - уже почти 600 тыс.

Профессор Финансового университета при ПравительствеЮлия Долженкова указала среди причин роста занятости по ГПХ несколько факторов:

o договоры всё чаще заключаются не только с физическими лицами, но и с самозанятыми, число которых быстро увеличивается: на сентябрь их насчитывалось 14,6 млн, прирост за год составил 27%, следует из данных ФНС;

o развитие цифровых сервисов упрощает привлечение исполнителей, в том числе из-за рубежа - ГПХ остается фактически единственным легальным инструментом для удаленного найма иностранцев без риска претензий со стороны трудовой инспекции;

o распространение платформенной занятости (такси, доставка, маркетплейсы и другие онлайн-сервисы), где зачастую оформляют по ГПХ - в таких случаях исполнители, как правило, регистрируются как самозанятые.

Дополнительным фактором стал рост кадрового дефицита, отметила доцент базовой кафедры ТПП "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. В условиях ограниченной доступности работников часть потребностизакрывают за счет привлечения исполнителей по ГПХ.

Во ВНИИ труда сообщили, что для выявления случаев необоснованной замены трудовых договоров Минтруд внедрил индикаторы риска. Они срабатывают, например, когда компания сотрудничает с более чем 35 самозанятыми, получающими от нее свыше 90% дохода более трех месяцев и зарабатывающими выше 35 тыс. рублей в месяц. Такой сигнал становится основанием для проверки Роструда. По данным института, благодаря этому механизму в 2025 г. удалось восстановить трудовые права почти 11 тыс. человек.