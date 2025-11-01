- o договоры всё чаще заключаются не только с физическими лицами, но и с самозанятыми, число которых быстро увеличивается: на сентябрь их насчитывалось 14,6 млн, прирост за год составил 27%, следует из данных ФНС;
- o развитие цифровых сервисов упрощает привлечение исполнителей, в том числе из-за рубежа - ГПХ остается фактически единственным легальным инструментом для удаленного найма иностранцев без риска претензий со стороны трудовой инспекции;
- o распространение платформенной занятости (такси, доставка, маркетплейсы и другие онлайн-сервисы), где зачастую оформляют по ГПХ - в таких случаях исполнители, как правило, регистрируются как самозанятые.
01 ноября 2025 года 08:50
Компании рекордно увеличили наем внештатников
|0
Владимир Смирнов/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс. - по совместительству, 1,6 млн - по договорам ГПХ, следует из данных Росстата. Согласно статистике, число штатных работников и совместителей за 8 месяцев практически не изменилось. Однако занятость по гражданско-правовым договорам резко набрала обороты - объем таких контрактов вырос почти в 1,5 раза относительно 2024 г., когда этот сегмент, наоборот, сократился на 2%. Прирост почти в 1,5 раза стал максимальным за весь период наблюдений, показали расчеты "Известий". За последние 20 лет численность работников по ГПХ удвоилась, в 2 раза выросла и их доля в общей занятости - почти до 5%. По данным Росстата, больше всего занятых по ГПХ в этом году приходилось на торговлю, финансовую сферу, здравоохранение и образование. Одна из причин роста числа работников, оформленных по договорам ГПХ, связана с выводом из тени ранее неофициально занятых, объяснили "Известиям" во ВНИИ труда. За 9 месяцев 2024 года было легализовано около 500 тыс. человек, а за тот же период 2025-го - уже почти 600 тыс. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова указала среди причин роста занятости по ГПХ несколько факторов:
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, компании, внештатники
