Главное
В РФ хотят нормативно закрепить порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ
01 ноября 2025 года 08:30
В РФ хотят нормативно закрепить порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ
Владимир Гердо/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает нормативно закрепить порядок информационного обмена российских цифровых платформ с налоговыми органами. проектом . Согласно проекту постановления правительства, подготовленному министерством, передача сведений (их объем и содержание не уточняется) может осуществляться двумя способами: через информационные системы, используемые площадкой для налогового мониторинга (в случае если она присоединилась к нему), или через "электронные сервисы и протоколы информационного обмена", размещаемые на сайте ФНС. Кроме того, пишут "Ведомости", документ регламентирует сроки для разных этапов взаимодействия налоговых органов, платформы и ее партнера. Например, при выявлении риска налогового нарушения площадка обязана в течение 5-ти дней направить информацию об этом в налоговый орган и разместить ее в личном кабинете партнера. Согласно проекту, платформы должны будут при получении от возможного нарушителя документов и разъяснений переслать их инспектору в течение одного дня, а уведомить партнера о необходимости явиться для дачи разъяснений в течение двух. Проект постановления Минфина регламентирует уже существующий информаобмен между налоговыми органами и площадками. Отдельно информационное взаимодействие между налоговиками и платформами закреплено в принятом, но пока не вступившем в силу ФЗ "Об отдельных вопросах платформенной экономики". При этом закон по большей части сформулирован рамочно и никаких деталей такого обмена не устанавливает.
