В РФ переработки стали главным триггером выгорания и увольнения сотрудников

1 ноября. FINMARKET.RU -перестали быть признаком лояльности и профессионализма - теперь они главный триггер выгорания и увольнения сотрудников в России, пишет "Российская газета" . Баланс между работой и личной жизнью вошел в топ-5 критериев при выборе работодателя наравне с высокой зарплатой и стабильностью, показывают исследования рынка труда.

Формально Трудовой кодекс устанавливает 40-часовую рабочую неделю, но на практике уложиться в эту норму получается не всегда, заметили эксперты.

Директор по маркетингу и коммуникациям get experts Анна Спирина говорит, что в 2025 году продуктивность больше не измеряется количеством часов в офисе, а переработки перестали восприниматься как знак лояльности и профессионализма. "Они стали главным триггером выгорания и увольнения. А поскольку наем нового сотрудника обходится компании в разы дороже, чем удержание эффективного специалиста, те, кто этого не понимает, рискуют остаться без команды - а в перспективе и без бизнеса", - подчеркивает эксперт.

Крупные организации и малый бизнес подходят к вопросу переработок по-разному. Большие компании чаще придерживаются регламентированного рабочего времени, компенсируют переработки и внедряют практики для поддержания баланса, говорит Спирина.

У опытных профессионалов соблюдение баланса между работой и личной жизнью входит в топ-5 критериев при выборе работодателя. Согласно опросу hh.ru, проведенному в 2025 году, 47% россиян ценят баланс между работой и личной жизнью.

На практике все больше исследований и кейсов подтверждают, что длинный рабочий день не повышает эффективность, а, наоборот, снижает концентрацию, креативность и вовлеченность. Спирина подчеркивает, что это особенно заметно в интеллектуальных и креативных профессиях, где качество решений важнее количества проведенного за задачей времени.