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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 100,0324 руб., евро - 106,2024 руб.
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11 декабря 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 100,0324 руб., евро - 106,2024 руб.
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11 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 100,0324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,65 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 106,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,10 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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