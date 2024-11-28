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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 29 ноября в размере 116,141 руб.
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28 ноября 2024 года 17:38
ЦБ РФ установил курс евро с 29 ноября в размере 116,141 руб.
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28 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 116,141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 304,63 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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