Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5874,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4372,54 млрд руб.

22 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 ноября составили по Российской Федерации 5874,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5603,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5568,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5302,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 ноября составили 4372,54 млрд руб. против 4481,92789 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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