Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5467 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,4975 руб., максимальный - 13,6005 руб. Было заключено 36079 сделок. Объем торгов составил 63052,74 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,513 руб. за юань.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,13 коп. и составил 13,5467 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50999,339 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1059,041 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,13 коп. и составил 13,5467 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4975 руб., максимальный - 13,6005 руб. Было заключено 36079 сделок. Объем торгов составил 63052,74... Минимальный курс юаня составил 13,4975 руб., максимальный - 13,6005 руб. Было заключено 36079 сделок. Объем торгов составил 63052,74...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом после выхода в пятницу данных о замедлении инфляции в России, а также на надеждах на уменьшение геополитической напряженности после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно вышедшим в пятницу... Согласно вышедшим в пятницу... читать дальше

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ЦБ РФ после получения полномочий планирует установить на третий квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%), говорится в... читать дальше

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Российские власти задумались о введении на Дальнем Востоке регулирования цен на уголь: это необходимо для балансирования финансовой модели его крупнейшего регионального потребителя, оператора тепловых электростанций в ДФО холдинга "РусГидро". "Правительству РФ совместно... "Правительству РФ совместно... читать дальше

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АО "Почта России" в 2025 году может получить из бюджета РФ взнос в уставный капитал в размере 500 млн рублей, следует из поправок правительства в проект бюджета РФ, направленных в Госдуму. Согласно поправкам, полученные средства "Почта России" должна будет направить на... Согласно поправкам, полученные средства "Почта России" должна будет направить на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил главе госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву рассмотреть возможность ввода блоков АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального... читать дальше

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет работу по сближению законодательства в сфере летной годности воздушных судов, до 1 января 2025г будет организована его гармонизация по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщила пресс-служба Евразийской... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минэнерго РФ должны к 1 февраля 2025 года проанализировать обоснованность роста цен на отечественное оборудование для ТЭК. Соответствующее поручение ведомствам дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ОАО "Российские железные дороги" принять дополнительные меры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития... читать дальше

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Рынок акций США не показывает единой динамики в начале сессии в понедельник: Dow Jones резко поднимается, S&P 500 умеренно растет, а Nasdaq слабо снижается. Индексы завершили прошлую неделю резким ростом на новостях о победе Дональда Трампа на президентских выборах,... Индексы завершили прошлую неделю резким ростом на новостях о победе Дональда Трампа на президентских выборах,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,06 коп. и составил 13,5459 руб. Минимальный курс юаня составил 13,492 руб., максимальный - 13,615 руб. Было заключено 18440 сделок. Объем торгов составил 37342,22... Минимальный курс юаня составил 13,492 руб., максимальный - 13,615 руб. Было заключено 18440 сделок. Объем торгов составил 37342,22...

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Поставки смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года увеличились на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 309,9 млн штук, по предварительным данным аналитической компании Canalys. Это стало наилучшим показателем для июля-сентября с 2021 года, то есть со... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8475,3 (+7,84) руб./грамм; на серебро - 99,36 (+1,52) руб./грамм; на платину - 3108,38 (+0,71) руб./грамм; на палладий - 3190,27 (-55,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 104,8522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 97,955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,15 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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