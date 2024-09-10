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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 11 сентября в размере 100,4995 руб.
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10 сентября 2024 года 17:31

ЦБ РФ установил курс евро с 11 сентября в размере 100,4995 руб.

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10 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,28 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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10 сентября 2024 года 18:18
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Результат августа на 16% превосходит показатель...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 17:49
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Цены на нефть теряют более 3% на торгах во вторник, стоимость Brent опустилась ниже отметки в $70 за баррель впервые с декабря 2021 года.

Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 сентября
ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7322,47 (+39,72) руб./грамм; на серебро - 82,4 (-1,41) руб./грамм; на платину - 2765,3 (+51,14) руб./грамм; на палладий - 2762,37 (-12,81) руб./грамм.

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10 сентября 2024 года 17:31
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 сентября в размере 91,1127 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 91,1127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,74 коп.

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10 сентября 2024 года 17:31
ЦБ РФ установил курс евро с 11 сентября в размере 100,4995 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,28 коп.

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10 сентября 2024 года 17:19
В СНГ в 2025 году завершат разработку модельного закона о технологиях искусственного интеллекта
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10 сентября 2024 года 16:57
Индексы рынка акций США движутся разнонаправленно в ходе торгов
Индексы рынка акций США движутся разнонаправленно в ходе торгов. Dow Jones Industrial Average перешел к снижению на торгах во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite повышаются.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным 16:50 мск во вторник опустился на 55,68...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 16:57
ВТБ разместил 81,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-790 на 162,9 млрд рублей
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-790 на 162 млрд 888,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 16:35
Мосбиржа с 24 сентября начнет рассчитывать юаневую версию своего основного индекса
"Московская биржа" c 24 сентября начнет рассчитывать дополнительную версию индекса МосБиржи - в юанях, говорится в сообщении торговой площадки.

Также биржа будет рассчитывать в юанях фондовые индексы полной доходности (брутто и нетто).

Ценовой индекс в юанях...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 16:23
MOL Group нашла "устойчивое решение" для поставок нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы"
MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию, сообщает компания.

В соответствии с соглашениями, с 9 сентября...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 16:15
ОПЕК+ в августе снизила добычу нефти на 100 тыс. б/с к июлю
ОПЕК (группа из 12 стран) в августе снизила добычу нефти по сравнению с июлем на 197 тыс. б/с - до 26,6 млн б/с, говорится в отчете коалиции.

Добыча выросла в основном в Нигерии, Конго и Венесуэле, но снизилась в Ливии, Ираке и Саудовской Аравии.

Между тем...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 10 сентября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,73 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2689,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,3 (+0,97%) пункта,...    читать дальше
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