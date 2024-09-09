Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6052,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3680,7 млрд руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 сентября составили по Российской Федерации 6052,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5837,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6144,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5955 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 сентября составили 3680,7 млрд руб. против 3713,25714 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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