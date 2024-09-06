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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6144,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3713,26 млрд руб.
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06 сентября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6144,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3713,26 млрд руб.
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6 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 сентября составили по Российской Федерации 6144,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5955 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5527,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5310,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 сентября составили 3713,26 млрд руб. против 3719,8854100000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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