Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5527,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3719,89 млрд руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 сентября составили по Российской Федерации 5527,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5310,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4851,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4678,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 сентября составили 3719,89 млрд руб. против 4328,20769 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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