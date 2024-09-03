Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4730,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4314,56 млрд руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 сентября составили по Российской Федерации 4730,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4540 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5505,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5283,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 сентября составили 4314,56 млрд руб. против 4209,750480000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.