Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4179,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4288,15 млрд руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 августа составили по Российской Федерации 4179,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3963,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4425,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4212,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 августа составили 4288,15 млрд руб. против 4292,82884 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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