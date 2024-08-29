Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4425,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4292,83 млрд руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 августа составили по Российской Федерации 4425,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4212,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3925,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3673 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 августа составили 4292,83 млрд руб. против 5291,96925 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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