Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3925,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5291,97 млрд руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 августа составили по Российской Федерации 3925,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3673 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3961,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3714,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 августа составили 5291,97 млрд руб. против 5307,782969999999 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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