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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3961,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5307,78 млрд руб.
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27 августа 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3961,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5307,78 млрд руб.
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27 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 августа составили по Российской Федерации 3961,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3714,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4601 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4335,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 августа составили 5307,78 млрд руб. против 4908,17774 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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